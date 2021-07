Každoročně pořádá Antonín Moravec v Teplicích oblíbenou sérii koncertních minifestivalů Malá Paříž. Tradičně třetí neděli v červenci k tomu přidá ještě přídomek Velká, čímž se snaží připomenout výročí památného setkání Beethovena a Goetheho s císařovnou a jejím doprovodem v Teplicích (19. července 1812).

Letošní Velká Malá Paříž proběhla 18. července. V rozměrech, jak to Antonín Moravec umí. Zábava po celé Zámecké zahradě v Teplicích. Hudba, soutěže, divadlo a především korzování. Tepličané si na to zvykli. Mezi lidmi se dokonce hovoří o Malé Lázeňské, která je sestrou tradiční městské akce konané v květnu.

Je dobře, že se něco takového v teplických ulicích děje. Ovšem málokdo má na to, aby něco podobného uspořádal. Antonín Moravec rozhodně patří k těm, kdo to umí. Jak říká, vede ho k tomu domněnka, že pouliční hudba do měst typu Teplic s lázeňskou historií prostě patří. „Města by měla umělcům vycházet vstříc. Záleží ale také na kvalitě muzikantů. Kdyby mi někdo hrál pod oknem dokolečka čtyři písničky a ještě blbě, asi bych ho polil kýblem vody,“ směje se.

U Zahradního domu v neděli 18. července žádný kýbl potřeba nebyl. Bylo to příjemné hudební odpoledne, které rozčeřilo poklidné prázdniny v Teplicích. Akce potvrdila, že kultura v Teplicích a jméno Tondy Moravce jsou už zažitá synonyma.