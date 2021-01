Sice na horách nejezdí vleky, ale lyžovat ani sáňkovat lidem v době pandemie nikdo zatím nezakázal. Tím se zřejmě řídila řada Tepličanů, která o víkendu vyrazila do místní zimních středisek a skiareálů.

Foto: Deník

Návštěvníci auty ucpali silnici do Dlouhé louky. Plno bylo v Mikulově, lidé zaplavili Bouřňák i Cínovec. To, že utíkají za relaxem do přírody, je chvályhodné. Měli by se tam ale chovat slušně. Pokud každý třetí vyhodí, nebo v lepším případě zahrabe do sněhu, obal od oplatky, stanou se výletní místa na horách brzo velkým smetištěm.