Na zelené louce u silnice vedoucí k sousední Kateřině jim obec staví požární zbrojnici. Místní „dobráci“, jak se zkráceně přezdívá jednotkám dobrovolných hasičů, se na ni těší. Aby také ne, když jim podobné zázemí v obci chybí desítky let.

Zatím mají hasiči v obci k dispozici pouze garáž, kam se ale vše nevejde. „Potřebujeme větší prostory. Na techniku, skladování věcí, kvůli zázemí a také pro naše setkávání při různých příležitostech,“ smutnil před časem vedoucí hasičů František Popovič. Teď dostane pro své lidi moderní stavbu, kterou budou Modlanům závidět v širokém okolí. Po právu, bude totiž velká. Obec za ni zaplatí přibližně 15 milionů korun.

Vyhozené peníze to ale nebudou. Modlanští „dobráci“ tohoto pro obec dělají hodně. Kromě výjezdů k požárům, reprezentují na různých soutěžích, ve svém volnu se podílejí na zajištění různých akcí. Ať už kulturních tak sportovních. A především nabízejí aktivity pro děti a mládež, což je záslužné zejména v dnešní době. Kroužek pro mladé hasiče je jednou z možností, jak pro ně zajistit zábavu v odpoledních hodinách, kdy řada dětí sedí doma u počítače nebo stráví hodiny na mobilním telefonu. V Modlanech to chtějí jinak a také se pro to snaží udělat maximum.