Teplický okres si připsal nehezké prvenství v rámci kraje. Nejvíce dopravních nehod, které způsobili vloni zdrogovaní řidiči, se stalo na silnicích Teplicka.

Foto: Deník

Má to svoji logiku. Teplice jsou dlouhodobě označovány za Mekku drogové scény v kraji. Pervitin, tráva, heroin nebo hašiš tu jsou snadno k sehnání. Drobnými drogovými dealery se to v ulicích jen hemží. To, že jezdí autem, je nasnadě. Jenže z drogou povzbuzeného člověka je za volantem neřízená střela. Ve většině případů jeho divokou jízdu odnesou nevinní, které tento člověk autem ohrozí.