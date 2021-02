Podle řidičů ale žádné očekávané zlepšení dopravy nepřinesl. V komentářích na sociálních sítích se dokonce objevují nářky, že jde o zbytečně vyhozené peníze.

Bílina je vyhlášená tím, že se tu v obou směrech průjezdu městem tvoří v dopravních špičkách dlouhé kolony. Radikálním řešením by mohl být tranzitní tunel pod zemí, ale jeho vybudování zatím brzdí vysoké náklady a neochota ministerstva dopravy vymezit tuto úpravu provozu v Bílině mezi celorepublikové priority.

Proto se ŘSD po své linii zcela rozumně domluvilo s vedením Bíliny alespoň na bypassu. Pro někoho se to může zdát zanedbatelné řešení, ale kdyby ho motoristé začali plně využívat, určitě by své ovoce přinesl. To že bypass zatím neplní očekávaný účel, jak by měl, je způsobené tím, že po něm řidiči prostě jezdit nechtějí. Proč? Myslí si, že jim to cestu neurychlí? Tak ať to vyzkoušejí. Funguje to. Dokud budou pouze lamentovat v diskuzích na Facebooku, namísto reálné praxe, zůstane bypass skutečně vyhozenými miliony z okna. To je ale škoda, když už ho dopravní inženýři naprojektovali, spočítali a nechali postavit. Špatně to určitě neudělali. V jiných městech podobné bypassy zdárně fungují. I sebemenší úprava provozu, která má vést ke zlepšení situace, je pro auty přeplněnou Bílinu přínosem.