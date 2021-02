To, že průjezdnost Bíliny potřebuje zrychlit, má své logické opodstatnění. Ve špičce trvá projet přes kilometr dlouhý průtah městem klidně 40 minut. Bílina je úzkým hrdlem jinak kapacitně vyhovující silnice I/13, která mezi Teplicemi a Chomutovem vede čtyřpruhem. V Bílině se však tato rychlá „třináctka“ mění na průtah městem se semaforem a třemi kruhovými objezdy.

Proto je boj za tunel pro navrhovatele, kterým je ŘSD, zásadní. Je dobře, že se ŘSD s podporou radnice snaží pro řešení dopravy přes Bílinu bojovat na všech frontách. Dobrý je nápad stavbu tunelu zahrnout do takzvané tahové ekonomické studie silnice I/13, která řeší dopravu od Chomutova, přes Most a Bílinu do Teplic jako celek. A to s ohledem na plánované zrychlení některých úseků z 90 na 110 kilometrů za hodinu či vybudování Kladrubské spojky na 1/13 v návaznosti na D8 u Teplic.

Zařazení Bíliny jako nedílné součásti tahové studie, má tak v případě plánovaného tunelu jedinečnou šanci uspět u Centrální komise Ministerstva dopravy ČR, která má o osudu dopravy v Bílině letos v létě rozhodovat.