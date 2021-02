Otevřou se obchody, služby, muzea, galerie a bazény. Život se vrátí do normálu. Bylo pochopitelné, že se toho hned podnikatelská sféra chopí. Nehledě na následky.

Nikdo už nechtěl slyšet Blatného dovětek, že to vše povede k většímu šíření infekce, a že by mohl být nouzový stav i přes odpor ve Sněmovně prodloužený. Přípravy obchodů, kosmetických salónů a také třeba lyžařských center se rozběhly naplno.

Když pak přišli o víkendu s návrhem na nový stav nouze hejtmani, řada lidí z uzavřených obchodů přeci jen trochu znejistila. „Tak co bude? Otevřu, neotevřu? Ale i tak raději obchod připravuji,“ říkal ještě v neděli 14. února po poledni jeden z prodavačů v teplické Galerii. Nakonec ale mříže jeho obchodu zůstaly v pondělí zavřené. Hejtmani se s Babišem dohodli na dalších 14 dnech omezení.



To, že si podnikatelé v obchodech a službách ještě v neděli mysleli, že by jim v pondělí dovolili otevřít, bylo přinejmenším bláhové. Zvláště v Ústeckém kraji, kde máme hejtmana z Babišova tábora.