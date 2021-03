Zboží z Jednoty do každé samoty. Starší lidé tento slogan určitě dobře znají. Pojízdná prodejna patřila k socialismu podobně jako třeba pionýrský šátek nebo kubánské pomeranče. Když to nebyly běžné potraviny, tak masna nebo čistírna peří, brusírna nožů či opravna deštníků.

Foto: Deník

Mnozí by si řekli, že pojízdným prodejnám či dalším službám na kolečkách odzvonilo. Každá rodina má přeci auto, takže si může dojet do krámu do města. Už loňský „covidový“ rok ale ukázal, že dovážkový obchod má opět svoji důležitou roli. Lidem se z vesnic, kde střediskové kamenné obchody už dávno nefungují, do přeplněných městských marketů nechce.