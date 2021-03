Možnosti, jak strávit týden volna, mají teplické děti v důsledku pandemických opatření velmi omezené. Spokojit se musí s nabídkou jen na území obce.

Týden školního volna v lockdownu prověří schopnosti rodičů. Právě ti by teď měli nastoupit a vymýšlet dětem programy. Pro ulehčení někde mohou využít připravených aktivit, které fungují. Za jednou z nich stojí například nezisková organizace Cepík ve spolupráci s Centrem pro celou rodinu v Teplicích. Její členové si dali nemalou a záslužnou práci s tím, aby pro děti v Teplicích, ale i dalších obcích v okrese, připravili jakýsi výletníček. Vybrali zajímavá místa v dostupných lokalitách a do nich zasadili tělesné úkoly pro děti.

Dobrá práce. Skvělá inspirace. Je teď na rodičích, jaké programy pro své děti vymyslí a do prázdninového týdne zařadí. Chce to nápady. Bez pochyby to je těžké, zvláště při zaměstnání. V této nelehké době, kdy ani fyzicky nechodí do školy, je pro děti důležitá jakákoliv tělesná aktivita. Zvláště pak o prázdninách. Motivací by mohlo být třeba to, aby se ze školáků v době lockdownu nestaly počítačové děti či závisláci na herních konzolích.