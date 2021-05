V Teplicích se mezi lidmi šíří petice proti záměru města postavit v oblasti Třešňovky atletický stadion. Vyrůst by měl v místě, kam lidé chodí venčit psy a kde už řadu let rostou ovocné stromy. I když už třešně neplodí.

Negativní postoj je ale logický. Lidé nechtějí přijít o zeleň. Nicméně forma takového protestu přišla poněkud pozdě. Už před třemi lety se totiž na stejném místě v Teplicích uvažovalo o výstavbě koupaliště.



To ale žádná petice nebyla. Lidé z okolí se sice bouřili, ale oficiální veřejný protest mezi Tepličany nikdo nevyslal. Přednost nakonec dostala i tak jiná lokalita ve městě.

Petice, jak to bývá, má řadu příznivců i odpůrců. Vyjádřit přízeň pro zachování sadu není nic těžkého, zejména prostřednictvím sociálních sítí, kde petice koluje. Lidé by si ale měli nejprve zjistit přesné informace o tom, co se plánuje a proč zrovna v tomto místě. Komu jaké pozemky patří.



Proč město třeba nemůže atletický stadion udělat v areálu Hvězdy Trnavany, kde v minulosti atletika fungovala, ale teď není s provozovatelem dohoda. A řadu dalších argumentů města pro označení Třešňovky jako vhodné lokality. A teprve pak se znalostí věci případně zvednou ruku proti radnici, což je svobodné právo každého.