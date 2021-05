„Testy, testy, nemáte zájem o nějaký testy?“ Připomíná vám to něco? Jasně, že ano. Takto podobně se snažil o svoji obživu Roman Skamene alias vychytralý vekslák Bíny ve známém českém filmu Bony a klid. Místo testů ale před Tuzexem nabízel platební kupony.

Kdo ví, zda se ta doba po letech nevrátí. Vláda teď podmiňuje vstupy do kadeřnictví, masážních salonů nebo dalších služeb potvrzením o bezinfekčnosti na Covid-19. S ohledem na pandemickou situaci je to pochopitelné řešení. Na druhou stranu ale trochu diskutabilní a nefunkční. Není pochyb o tom, že test se dá sehnat i „z druhé ruky“. Jinak řečeno dostat papír na ulici, aniž by si dotyčný nechal vyšťourat sliznici v nose. Kontroly v daných zařízeních také možná nebudou zcela poctivé. Jde přeci o peníze, a jakákoliv nařízení umí česká povaha obejít.

Ještě větší zájem o potvrzení bude určitě v době, až se otevřou hospody. To pak kšeftíky s potvrzením o bezinfekčnosti coby vstupenky do výčepu ještě více získají na atraktivnosti. Covidoví veksláci se už předzásobují černou barvou a papíry do tiskárny.