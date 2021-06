Petr Málek. | Foto: Deník

Poté, co v minulém týdnu několik dívek nařklo Dominika Feriho ze sexuálního obtěžování, ztratilo zřejmě hodně mladých lidí ideály o mladém politikovi z Teplic. Nemá cenu rozebírat, zda obvinění je či není pravda. To je úkol pro policii a soud. Stejně tak nám nepřísluší výhrůžky lynčování ani další debaty o tom, jak by za to měl být Feri potrestaný.