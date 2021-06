Petr Málek. | Foto: Deník

Když padne gól, musí to mezi fanoušky v hospodě burácet. Tak to prostě chodí. A je úplně jedno, zda jde o hokej nebo fotbal. Pravda, u hokeje jsme toho nedávno příliš nestihli, protože do mistrovství světa částečně zasáhlo ještě koronavirové opatření a hospody musely být v části května zavřené. Terasám, kde se dalo sedět, nepřálo ještě toliko počasí.