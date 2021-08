Petr Málek, Teplický deník | Foto: Deník

Kladrubská spojka zrychlí dopravu mezi Bílinou a Ústím, navíc odkloní auta od Teplic. Sice po ní budou jezdit pravděpodobně až další generace našich dětí, ale je dobře, že ji Ředitelství silnic a dálnic ČR zařadilo do svého programu. Se zprovozněním se počítá v roce 2027, ale vzhledem tomu, že se o ni hovoří už přes 10 let, nedělejme si naděje, že by to za šest let stálo. Mimochodem o řešení dopravy přes Bílinu se mluví už 40 let a dodnes tam na průtahu stojí fronty aut.