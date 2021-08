Petr Málek, Teplický deník | Foto: Deník

Lidé v Teplicích nadávají na rozkopané ulice. Řeší to na Facebooku, povídají si o tom na zastávkách MHD a u piva v hospodách. Přeskakování děr na chodníku a objížďky pro auta štvou, to je pravda. Kdy jindy než přes léto to ale udělat? Město, vodaři nebo plynaři správně směřují výkopové práce na prázdniny, protože vzhledem k období dovolených je v ulicích nízká frekvence dopravy. MHD není přes prázdniny tolik vytížená, takže i dočasné výluky se dají přežít.