Rozhodovalo minulé sněmovní volby, pomohlo Babišovi, a tak je znovu jako Andrejův trumf na scéně. Nekonkrétní debaty okolo těžby lithia na Cínovci jedou opět na plné obrátky.

Podle předvolebních slibů z roku 2017 má těžba v Krušných horách přinést do státní pokladny miliardy. Čtyři roky se na to ale poněkud zapomnělo. Vše okolo toho hned po volbách utichlo. A teď, pár týdnů před novými volbami, se o tom hovoří opět jako o zaručeném zisku pro Českou republiku.

Na Cínovci se počítá s hlubinnou těžbou. Získaná ruda se bude zřejmě drtit přímo v dole. Ale to, kde se pak bude zpracovávat, jak se tam dopraví, což je stěžejní, o tom rozhodnuto není. Navíc nikdo zatím nepřesvědčil o ekonomické rentabilitě. Přitom jde o zásadní projekt, který má na mnoho let ovlivnit Ústecký kraj. Proto je také lithium pro volby velmi zajímavé téma.

Zprávy z ČEZu ubezpečují, že je vše OK. Podle šéfa energetického gigantu Daniela Beneše se zatím neobjevily žádné překážky, které by v těžbě bránily. Podle něj se projekt stále jeví jako rentabilní. Přitom jde o hudbu budoucnosti. "O metodě, kterou použijeme na zpracování, bychom rádi rozhodli v roce 2023 tak, abychom byli schopni najet s výrobou v roce 2025,“ předpokládá ředitel společnosti ČEZ Daniel Beneš.

Zabralo to před 4 lety, tak to zkouší znovu. Operovat ale s něčím, co není posouzené, opřené o fakta a je pouze ve fázi spíše nekonkrétní představy, není v rámci předvolební kampaně příliš férové.