Rozhodně měl, co chválit. Tisícihlavý dav během hodiny a půl dlouhého koncertu vytvořil skvělé skandující publikum. Rodné Teplice se na cirkusovém turné rozhodně zahanbit nenechaly.

Vyprodávají fotbalové stadiony, dokáží do posledního místa narvat velké haly. Teď museli s ohledem na Covid 19 hrát pouze pro tisícovku těch nejvěrnějších. „Komornější“ prostředí s limitovanou návštěvností ale na úspěchu koncertu vůbec neubralo. Ti, kteří sehnali lístek, si dokonce prostředí cirkusového šapitó pochvalovali. „Super atmosféra. Sice menší pódium, ale zase bližší kontakt s kapelou. Byli jsme venku na louce, přitom to vypadalo jako v klubu. Rachot a světla dobrý,“ hodnotil teplický koncert jeden z fanoušků.

Kabáti to po dvou letech rozbalili na své domácí scéně v Teplicích. V sobotu 4. září vystoupili v otevřeném šapitó na letišti. S ohledem na koronavirová opatření ale v mnohem menším měřítku, než na který jsou rockeři i jejich fandové zvyklí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.