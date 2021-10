Petr Málek, Teplický deník | Foto: Deník

Silničáři v minulých dnech opravovali příjezdovou cestu ze Srbic do Teplic. Řidiči se radovali, že se už nebudou muset vyhýbat jamkám, do kterých by zapadl golfový míček velikosti 10kilového medicimbalu. Radost ale byla předčasná. Zalepeno je pouze pár větších děr nejblíže k Teplicím, zbytek výmolů u Srbic si musí počkat.