Spanilá jízda Teplickem proběhla v poklidu. Klobouk dolů před organizátory, kteří dokázali dlouhého burácejícího hada po silnicích dovézt od startu zpět do cíle v Novosedlicích. Palec nahoru patří „drsňákům“ za řídítky, kteří předvedli, že ne každý motorkář nutně musí být pirátem silnic, za což je často označují řidiči aut.

Organizátoři to měli dobře připravené. Na křižovatkách vždy na chvíli zastavili provoz, nikdo z řidičů neprotestoval. Navíc bylo na co koukat. Kruháčem v Trnovanech celý motocyklový ansámbl projížděl čtyři minuty.

Při následné spanilé jízdě, měli všichni jezdci na hlavě helmy, nikdo z frajerství neprovokoval policisty. Dodržovali předpisy. A to ve městech i mezi poli, kudy vedla trasa společné rozlučkové vyjížďky.

