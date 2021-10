Petr Málek, Teplický deník | Foto: Deník

Už několikrát to bylo s teplickým nádražím na spadnutí. Veškeré dosavadní plány ale vždy ztroskotaly na penězích. Teď to ovšem vypadá vskutku velmi nadějně. Správa železnic coby majitel modernizaci teplického vlakového nádraží nejspíše myslí skutečně vážně. Běží přípravná fáze, chystá se dokumentace a hledají se firmy na práci. A už i za to se platí nemalé peníze, které by nikdo určitě nechtěl vyhazovat jen tak do kanálu.