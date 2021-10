Petr Málek, Teplický deník | Foto: Deník

V sobotu se konal výlov rybníku Barbora v Duchcově. Nic snadného. Špinavá dřina od zátahu sítí v bahnitém téměř vypuštěném rybníku, až po třídění kapříků do kádí a následnou nakládku ryb do aut k rozvozu do revírů. Kdo by tam u takové práce čekal ženu? Já tedy ne.