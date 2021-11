Lyžování letos podraží. Provozovatelé některých lyžařských středisek už zveřejnily ceníky pro nadcházející sezónu. Ceny jsou až o pětinu vyšší než v minulých letech.

Očekávané navýšení cen je ze strany provozovatelů sjezdovek logické. Chtějí dohnat loňské ztráty. Na zimní sportcentra totiž doléhají covidová opatření, která vloni značně omezila návštěvnost.

Zdražit? A o kolik? Není to těžká matematika. Propočty, jak dohnat ztrátu a v lepším případě na tom ještě vydělat, je z hlediska čísel poměrně jasná. Složitější je ale rozhodnutí, zda to s takovým propočítaným modelem zdražení skutečně bude fungovat.

Provozovatelé totiž musejí ještě přihlížet k dalším faktorům, které mohou tu nadcházející sezónu ovlivnit. Vedle rostoucích nákladů, mezi nimiž jsou letos nejdůležitější ty energetické, musejí na horách řešit také nedostatek sezonních pracovníků. Podobně jako v gastronomii totiž i v horských sportcentrech dala řada zaměstnanců po zkušenostech z loňska raději přednost pozicím v různých průmyslových odvětvích. Šli za jistotou příjmu. Obsluhy vleků vyměnili za výrobní pasy v továrnách.

Nerozhodlý je zatím provozovatel sjezdovek na Bouřňáku. Není se čemu divit. Je to přeci jen sázka na nejistotu. Propočítává ceny, zvažuje plusy a mínusy navýšení. Nikdo neví, jak to bude se sněhem nebo zda to opět na horách utne covid. Nějaké zdražení ale nejspíše přijde. „Pravděpodobně budeme muset navyšovat. Extrémní růst cen energií, dražší práce, všechno jde nahoru. Bohužel se to nashromáždilo,“ zní od Jaroslava Andrese, ředitele Sportcentra Bouřňák. Naštěstí má na rozhodování ještě nějaký čas. Počasí nevypadá, že by se v dohledné době mohlo lyžovat.