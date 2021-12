Vedení Teplic je nyní navíc pod tlakem části veřejnosti. Stojí za tím současný chaos, který vládne kvůli epidemiologickým opatřením napříč celou republikou. A s tím spojených řada sporných otázek. Co je zakázané a co ne. Jak to obejít, aby mohly stánky se svíčkami, ozdoby a jmelím fungovat. Proč vláda nechává v provozu narvané nákupáky.

Oni trh mají a my ne? Mostecké přejmenování trhů dělá starostům v kraji vrásky

Inspirativní by zejména podle odmítačů očkování a nošení roušek měl být pro Teplice nedaleký Most. Ten své vánoční trhy zachoval i přes zákaz. A stačilo k tomu málo. Přejmenovat je na Zimní farmářské trhy. Zda to je odpovídající nastaveným pravidlům či nikoli, to nyní musí vyřešit policie, která tam už byla o víkendu na kontrole. Primátor města pod Hněvínem to považuje za dostatečné vypořádání se s aktuálními vládními zákazy a povolenkami.

Teplice ale touto cestou nejdou. Trhy zrušily. Volí správně důsledné dodržování vládou nastavených pravidel. Ostatně i kvůli tomu je Babišův dosluhující kabinet zavedl. Je ale hodně těžké obhajovat rázný krok radnice, když o pár metrů od smutného nefunkčního tržiště, navíc umístěného venku na čerstvém vzduchu, je ve stejný moment přeplněno lidmi ve vydýchaném nákupní centru.