Rozjelo se to dobře. Hned první prosincový víkend naznačil, že by to mohlo letos vyjít. Klínovec byl v sobotu i v neděli v obležení. Navíc i dlouhodobé předpovědi počasí pro letošní zimu dávají vlekařům alespoň částečnou naději. Vypořádat se ovšem musejí s tím, co horským střediskům stanovila vláda. Na sjezdovky mají stopku neočkovaní.

Žádná panoramata. Lyžařům ale zamlžený Klínovec nevadil, hlavně že to jezdilo

Nakolik je to zásah do ekonomických tržeb, to je nyní předčasné hodnotit. První víkendová lyžovačka na horách byla z hlediska návštěvnosti dobrá.

Sportovní duch na sjezdovkách potřebuje po loňské pauze vzchopit. Proto je přání, aby panovaly dobré sněhové podmínky po celou zimu, letos dvojnásobně opodstatněné.