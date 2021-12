Optimalizovat systém hromadné dopravy se firma marně snaží už tři týdny. Lidé v obcích ale každodenně i nadále stojí marně na zastávkách. A vůbec je nezajímá, že zrovna pro jejich spoj není řidič.

Je to náhoda, že ČSAD Slaný nemá řidiče zrovna v době, kdy měl od prosince nastoupit na nové linky? Nebo to je připravený bojkot ze strany řidičů, kteří raději šli marodit, než aby usedli za volanty? Možné je oboje.

Ústecký kraj dal ČSAD Slaný za zrušené spoje na Teplicku milionovou pokutu

ČSAD Slaný vyměnil od prosince na příměstské dopravě Arrivu. Řada řidičů, aby nepřišla o práci, měla možnost přejít z Arrivy na Slaný. To se ale nestalo. K novému dopravci se totiž příliš řidičů nehrne. Alespoň se to tak jeví podle diskuzí na facebooku. „To raději budu doma, než přejít tam,“ napsal jeden z nich.

Odnáší to cestující, který je v této situaci nechtěným rukojmím. Doplácí na to, že v ČSAD Slaný nemá kdo řídit autobusy. Ústecký kraj, který si dopravu objednává, nadělil dopravci za nedodržení smlouvy ani ne po měsíci provozu milionovou pokutu. Ta sice je na místě, ale současnou svízelnou situaci s dopravou na Teplicku nevyřeší. Spíše do celého problému vnese jen další rozměr pro bouřlivé diskuze. Lidé potřebují, aby se dostali ráno do práce, k lékaři a nebo mohli poslat své děti do školy.