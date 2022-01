Co se před šesti lety Krajské zdravotní společně s městem Teplice před nemocničním areálem povedlo, bylo vyjednat více míst pro ty, kteří na vyšetření do ambulancí na polikliniku budou dojíždět autem. Co se ale nepodařilo, je zabránit tomu, aby místa k parkování využívali také lidé z okolních domů. A nebo ti, kteří mají v budově polikliniky v pronájmu prostory, a jako první ráno zaberou volná místa na celý den.

Samozřejmě, že zaznívají hlasy, proč by nemohli lidé z okolních domů mít svá auta odstavená právě zde. Dokonce to má i logický důvod. Plocha by byla stejně prázdná, protože poliklinika funguje přes den. Praxe ale ukazuje, že to nefunguje. Nikdo ráno totiž nedonutí nikoho odjet a místa uvolnit. Řada aut tu stojí nehnutě i několik dnů.

Dlážděný chodník u teplické polikliniky je za pokutu, raději tam neparkujte

Nabízí se tedy jediné radikální řešení. Stání před poliklinikou zpoplatnit a přes noc nejspíše úplně zakázat. Je ovšem otázkou, jakou parkovací dobu stanovit jako základní. Hodinu, dvě nebo tři, a třeba zadarmo? Není to jako u běžného parkoviště ve městě, kde stačí půlhodinka či hodinka na vyřízení běžných záležitostí na úřadě. Na vyšetření se v poliklinice často čeká poměrně dlouho a hlavně v různých časových rozmezích podle specifikace lékařského oboru.

Dát ale na parkoviště závoru a donutit lidi odstavit auto pouze na dobu strávenou u lékaře, se nabízí jako jedno z řešení. Nově přijíždějící pacienti tak budou mít větší šanci najít místo k zaparkování. Platit za obsazený chlívek donutí lidi ho co nejdříve uvolnit.