S těmi asistenčními centry to je jako s očkovacím na covid. Nejprve v krajském, pak možná v jednom jiném na druhém konci ústeckého regionu, nakonec ve všech okresních městech. A pokud to bude ještě kapacitně málo, tak na obcích. Jenže z nedávného kovidového období se nikdo nepoučil. Jde ale o rychlost. Tedy ze strany státu naopak spíše nejde.

Co myslíte, jak dlouho to bude trvat, než se počet center v kraji zvýší pod nátlakem tisíců příchozích ukrajinských žen a dětí z války? Proč ta centra tedy nejsou rovnou okresních městech, když to tak stejně dopadne.

Teplické zastupitelstvo bude schvalovat finanční pomoc pro Ukrajinu

Třeba do Teplic uprchlíků z Ukrajiny míří hodně. Nově do vymezeného prostoru v lázních, jsou už také v soukromých rodinách. I v tomto případě jde jako u covidu o lidské životy a čas je potřeba vnímat velmi vážně.

Ano, je to otázka personálu, který chybí. Hasičům docházejí kapacity a dobrovolníci se na rozdíl od „covidu“ tolik do administrativy jako pomocníci nehrnou. Pochopitelné. Ale je tu armáda, jsou tu státní aparáty. Ty by se měly v tomto případě jako první využít. Chtělo by to ale jednat, stejně to tak přeci dopadne. Krajské město kapacitně stíhat nebude. Jako to bylo s covidem. Okresní města by už měla střádat plány, kde centrum bude.