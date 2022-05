Do Prahy z Teplic vozí lidi autobusem tři společnosti. Prakticky každou hodinu se po dálnici „točí“ Arriva, RegioJet a FlixBus. O cestující bojují cenovou válkou. Takové rivalství, které je s cenou jízdenky pod nákladovou položkou, ale nemůže trvat dlouho. Zvláště, když v těchto dnech vystřelil z děla ničivou střelu „nováček“ na trase Praha – Teplice, společnost FlixBus.

Ze stávajících a už tak směšných 65 korun za jednu cestu, což musí být už i tak ztrátové, sníží plošně cenu na rovných 50 korun. To bude mít tedy konkurence co dělat, aby to ustála. Oba další dopravci totiž nabízejí nejlevnější jízdenku za 79 korun.

Z Teplic do Prahy za padesát korun. FlixBus nabízí akční jízdenky

Určité odezvy na cenovou bombu už přicházejí. Do médií začaly prosakovat zprávy, že třeba konkurenční RegioJet si má dát pauzu. „Do září,“ okomentoval pro dopravní portál zdopravy.cz majitel společnosti. Arriva zatím mlčí. Zřejmě vyčkává a přepočítává náklady.

Přitom právě Arriva měla dlouhá léta na Prahu monopol. Prakticky od roku 2016, kdy z této linky vystrnadila tehdejšího dopravce, firmu Kavku Bus. Jak jinak, než levnější cenou jízdenky. Teď musí stejná společnost odrážet podobnou strategii od konkurence.

Cestující se tomu může jenom smát. Tomu nízká cena jízdenky vyhovuje. Prakticky od kohokoliv, kdo na zastávce zastaví a nabídne levnou dopravu do Prahy.