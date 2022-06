Na teplické nádraží bych si vsadil. Kdyby sázkové kanceláře vypsaly kursy pro tipaře, zda se rekonstrukce letos spustí či nikoliv, byl by na kladnou odpověď nízký poměr. S řadou let očekávanou rekonstrukcí historické budovy to totiž konečně vypadá velmi dobře. Správa železnic dokonce zveřejnila firmu, která má příští měsíc práce rozběhnout.