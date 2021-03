Policisté od pondělí 1. března opět střeží hranice. Tentokrát ale ne výhradně na výjezdech z republiky, nýbrž mezi okresy ve vnitrozemí.

Foto: Deník

Na rozdíl od jara, kdy byli u přechodu do Německa v horách v teplickém okrese, teď rozhodně nemohou čekat, že by jim lidé na policejní kontrolní stanoviště nosili koláčky, buchty nebo třeba polévku na zahřátí. Veřejnost je současnou danou situací hodně naštvaná. Byť jsou omezující opatření vzhledem k dané situaci dle vlády adekvátní, lidé to vnímají jinak. Cítí se teď více omezení, než kdy jindy. Což je sice pravda, ale vyvolává u lidí negativní reakce.