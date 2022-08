Pátrání po bezprostředním viníkovi, který do kopcovité krajiny lesů Českého Švýcarska vyhnal z domovů na několik dnů tisícovku hasičů, nebude snadné. Nikdo nepředpokládá, že by se dotyčný přihlásil sám. Notabene po tom všem, co viděl o ohnivém pekle v televizi a četl v novinách.

Ukázat na přímého strůjce požáru tak budou mít vyšetřovatelé velmi komplikované. Nechytili nikoho za pačesy při opékání buřtů na ohništi v zakázané části národního parku. Nikdo nikoho nenatočil, jak odhazuje nedopalek cigarety uprostřed vyprahlého lesa. Přesto ale jdou vyšetřovatelé po dosavadních získaných stopách s jasnou vidinou, že by na konci mohli prstem na někoho ukázat. Držme jim palce, budou potřebovat štěstí.

Nedobré světlo do celé situace navíc vnáší případ trojice lidí, kteří se uplynulou sobotu přes zákaz vstupu vydali do neuhašené lokality Pravčické brány. Jejich nepochopitelný počin vyvolal velké pobouření u veřejnosti.

Ta kritizuje zejména fakt, že policie přistižené nikterak nepokutovala, ale vše vyřešila pouze domluvou. Emoce veřejnosti ještě více vyburcovala následné informace v médiích, že si tato skupinka měla v uzavřené zóně, kde okolo nich zasahovaly stovky hasičů, rozdělávat snad i táborák. Přímé důkazy však chybí.

Zmínění hříšníci, kteří se svým nerozvážným vstupem do ohnivého pekla vysmáli několikadenní únavné práci vyšťavených hasičů, snad trestu nakonec neuniknou. V rámci přestupkového řízení je bude řešit děčínský magistrát. Od úředníků jim hrozí až 100 tisíc korun pokuta. Ve srovnání s nákladovou položkou za vytrvalým boj s rozsáhlým ohněm v národním parku to je ale plivnutí do vody.