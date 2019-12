Postavit ho chtějí vedle sídliště Nová Ves. Podle návrhu, který představil zastupitelům architekt Petr Sedláček, budou kaskádové bazény obrostlé stromy. Je to sice hudba budoucnosti, ale nevypadá to špatně.

Na sociálních sítích se pod obrázky, jak by to mohlo vypadat, začaly objevovat kladné i záporné komentáře. Ty negativní se pochopitelně točily okolo toho, že koupaliště na kopci je nesmysl.

Proti větrným křiklounům se za město snaží bojovat například radní Josef Benda. Vnáší do diskuze myšlenku, že i u moře jsou přeci lidé na pláži rádi za občasný větřík, který je osvěží.

Negativní reakce teplických šťouralů jsou v podtextu vyvolané možná i tím, že předchozí plovárna byla v nížinatém centru města. A jako snadno dostupného místa se ho nechtějí vzdát. Jenže v 90. letech z ekonomických i technických důvodů zrušený venkovní bazén je už nedostupný. Město areál prodalo, dnes tam stojí rodinná zástavba.



Proto se hledalo místo nové a vyhrál to Kudlich. Sice na kopci, ale z různých pohledů vhodných důvodů.



Koupaliště na Nové Vsi je sice hudba budoucnosti. Pár let to ještě potrvá, než se bude u vchodu stříhat páska. Ale pokud bude vítr foukat dobrým směrem, radnice tím rozzáří oči u hodně Tepličanů, kteří po nové službě v padesátitisícovém městě volají už řadu let. Nákresy, jakou podobu by koupaliště mělo mít, vypadají dobře.