Byl známý jako velký šetřílek, v teplické pokladně obracel každou korunu, sledoval i státní výdaje. Takže by určitě chtěl lidem ušetřit veřejné peníze i tentokrát.

Na druhou stranu, Teplice jako město, kterému čtvrtstoletí velel, si možnost na poslední sbohem zaslouží.

V tomto případě je tedy dobře, že rodina nebyla proti.

Už velký počet svíček zapálených před teplickou radnicí a vřelé zápisy v kondolenční knize ve vestibulu úřadu, svědčí o tom, že Tepličané chtějí vzdát hold politikovi, který jejich město tak dlouhou dobu vedl.

Proč v divadle? Protože ho miloval. Jaroslav Kubera totiž nebyl pouze politik, ale také herec. Vyzkoušel si činohru jako číšník indické restaurace, v opeře Prodaná nevěsta si střihl principála komediantů. Držel v ruce taktovku při dirigování filharmonie.

Teď mu ale život, pro náhlé úmrtí 20. ledna, na jeviště narežíroval roli, kterou si nikdo nepřeje. Veřejné rozloučení s politikem s velkou lidskostí se bude konat v malém sále divadla v pondělí 3. února.

Na státní pohřeb tedy zapomeňme. Rodina se rozloučí v rodinném kruhu.

S čím by ale Jaroslav Kubera souhlasil, by byla pocta v podobě porušení kuřáckého zákona, proti kterému jako velký příznivec nikotinu bojoval. Za znění sirén si společně zapálit jeho poslední cigaretu. A to zejména na místech, kde to je jinak zakázáno.