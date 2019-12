Názorně tím ukazuje, co umožňuje český soudní systém. Dvakrát mu už senát zamítl jeho stížnost na neplatnost voleb v Bílině, on ale své přesvědčení o kupčení s hlasy a podvodech ve volebních komisích nevzdává. Nelíbí se mu, jakým způsobem ani v druhém případě ústecký soudní tribunál před dvěma měsíci zrušil jeho návrh na neplatnost hlasování a opět se odvolal se stížností k ústavnímu soudu. Takže ve vzduchu teď visí už třetí projednávání stejné věci.

„Jako občan Bíliny s průběhem voleb stále nesouhlasím a stěžovat si na to je moje zákonné právo,“ argumentuje Musil. Podle něj mu nejde o opakování voleb, ale ukázat na to, že se při nich podvádělo. „A to přeci nelze při takovém důležitém aktu tolerovat. Soud zamítnutím mých připomínek dal jasně najevo, kde až je hranice zákona, a co se dá v případě voleb všechno udělat,“ říká.

Postupuje podle zákona. Soudní systém mu opakované stěžování umožňuje. Ústavní senát má opět dvě možnosti. Buď jeho stížnost zamítne, nebo krajskému soudu nařídí už třetí projednání stejné volební situace v Bílině. V případě, že to ústavní soud celé zastaví, konec nejspíše dle dosavadních aktivit bílinského stěžovatele nebude. Po schůdkách se svým dovoláním vystoupá ještě výše a zaklepe na dveře evropského tribunálu.