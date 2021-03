Trhovci, kteří v běžné době jezdí po farmářských a různých městských trzích, bojují o přežití. Trhy se už dlouho nekonají, kompenzace vůbec nestačí. Kdo nemá „kamenný obchod“, nemá vůbec kde prodávat. A i toho, kdo ho má, sužují velké potíže. Často musí být krámek zavřený, nebo prostě v době covidové nejsou tržby takové, jako dřív. Lidi mají méně peněz, méně utrácejí, bojí se, šetří. Trhovci to mají teď hodně těžké.

Foto: Deník

Mohli by to zabalit, případně propustit zaměstnance, jít na „pracák“. Naštěstí to ale ve velkém nedělají. Perou se. Ano, pár jich to už zabalilo, neměli štěstí, ale velká většina bojuje. Nachází nové možnosti, nové „trhy“.