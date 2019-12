Lidé se honí z jednoho obchodu do druhého. Lítají v nákupních centrech jako hadr na holi. Při takové představě nezní ani příliš reálně klišé, že Vánoce jsou svátky klidu.

Proč to tedy letos nezkusit jinak? Hodit starosti za hlavu a užít si tu pravou vánoční atmosféru. Ono to stejně nějak dopadne, ať už se člověk honí nebo ne.

Nervozita, stres, v horším případě dokonce vyčerpání. To vše v člověku vyvolává v těchto dnech pomyšlení na dárky. Zaprvé nevíme, co komu koupit, a když už nějakou představu máme, tak to nemůžeme sehnat, popřípadě se nám protočí panenky při pohledu na cenu. Abychom se z toho nezhroutili, je potřeba si tento čas něčím zpříjemnit. Třeba dobrou kávou, obědem nebo procházkou v parku. Dárků nemusí být plný košík. Nemusíte si na ně půjčovat, jak na nás křičí reklamy v televizi. Děti ani příbuzné tím stejně neuchvátíme.

Další předvánoční problém je úklid. Dostat se koštětem i na místa, kam se během roku nesáhne. Umýt okna, provonět poličky ve skříni Diavou. Jako by bez toho

Vánoce nemohly být. Ty ale stejně proběhnou, i když hloubkový úklid neuděláte. A možná si je i více užijete. Neberte to jako návod vůbec neuklízet, ale spíše jako pohled na Vánoce z jiného úhlu.

Zkuste zkrátka zavzpomínat na to nejhezčí z vašich dřívějších Štědrých dnů, které jsme prožívali jako děti. Kdy byly mandarinky jen v tomto období, místo Krapus show chodili v ulicích Mikuláš s čertem a andělem. A pro děti jste sehnali uhlí na hromadě před každým druhým domem. Cílem předvánočního šílenství není dostat se do blázince. Na Vánocích je důležité, aby rodina byla pohromadě, a toho lze dosáhnout i bez nějakého stresu.