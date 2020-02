Zatímco každoroční chřipková epidemie, kdy je v tomto období nemocný každý osmý obyvatel města Teplic, a na kterou každoročně umře několik starých lidí, místní obyvatelstvo nechává naprosto v klidu. Kvůli koronaviru se v posledních dnech na Teplicku staly nedostatkovým zbožím roušky. Aby si ale ochranu před ústa a nos někdo koupil kvůli běžné chřipce, to personál v lékárnách nezaznamenává.

Čím to je? Proč se tak bojíme koronaviru, o kterém se teď jako o nové světové hrozbě hodně mluví v souvislosti s Čínou? Zatímco nad naší chřipkou máváme rukou? Vysvětlení je prosté. Na chřipku jsme totiž zvyklí.

„Viděla jste včera zprávy. To je hrozné, jak se to šíří. Za chvíli se to dostane až k nám do Teplic, a to bude konec,“ bavila se na autobusového zastávce starší žena s další věkově srovnatelnou paní. O kousek dál stála žena s kočárkem, která neustále kašlala, smrkala a kýchala. Na první pohled bylo vidět, že je nemocná. Nikdo si jí ale nevšímal. Podvědomě totiž zatím kdejaké podobné viditelné příznaky považujeme za běžnou chřipku. A to je dobře!

Koronavirus je teď jistě správně vnímán jako hrozba, která může přinést nedozírné následky. Je to přeci jen nová a zatím neprozkoumaná nemoc. Ale to byl v začátku před lety také například SARS, který ale nakonec prorokovaný světový kolaps nepřinesl. Proto nepanikařme a nevyvolávejme zbytečné šílenství. Česká republika zavedla celoplošná a hlavně regulovaná hygienická opatření a to zatím pro preventivní ochranu stačí.