Teplice přestaly být „Kuberov“. ODS komunálním volbám v lázeňském městě po 30 letech nedominovala. Nástupce tehdejšího občanského fóra poprvé od sametové revoluce někdo porazil. Zda to má souvislost s tím, že dlouholetý nositel jména teplických občanských demokratů Jaroslav Kubera už není mezi námi, je spekulativní. Kubera byl pro voliče zřejmě velkým tahounem.

Každopádně straně ODS, která se pro tyto volby spojila s TOP 09, natrhlo frak ANO Andreje Babiše. Jeho straně v Teplicích postupně stoupá popularita. Už v předchozích volbách bylo ještě z nižších pozic bohatou nevěstou pro koaliční vyjednávání. Právě ANO mluvilo do toho, kdo v Teplicích povládne. Letos se lidé v čele se současným náměstkem primátora Jiřím Štáblem stali volebním bossem. Vyhráli a jako vítěz by měli vést vyjednávání o radnici. Možností mají několik. Potvrdit stávající koalici s ODS, popřípadě se spojit s dosavadní opoziční Volbou pro Teplice a posty ve vedení Teplic si rozdělit. Vzniknout by mohla i trojkoalice.

Toto jsou noví zastupitelé v Teplicích. ANO tu porazilo dlouholetého lídra ODS

Lídr ANO už krátce po volbách ledacos naznačil výrokem ohledně dosavadního chodu města. V ohlasech na výsledek hlasování řekl, že se mu potvrdila myšlenka, že Teplice měly dosud nastavené vedení tak, že to fungovalo velmi dobře. Pokračování koalice s uskupením ODS a TOP 09 se tedy jeví nejreálněji.