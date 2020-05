Co vadí? V zemi rapidně ubývá zeleně a úrodné půdy, kterou berou dálnice, průmyslové zóny a nebo třeba obchodní zástavba. Odpůrci v případě plánů u Malhostic navíc poukazují na to, že v rámci okresu už stojí řada podobných skladových prostorů, které jsou ale prázdné.

Další zabírání přírody je tak zbytečné. Předkladatel záměru to vidí jinak, poukazuje na strategické místo u tranzitní dálnice Praha – Drážďany. Kdo vyhraje, to rozhodne Krajský úřad, který přijímá připomínky. Přednost by měl dát přírodě před dalšími krabicemi v polích.