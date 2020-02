Kuřák, rétorik a muž s lidskostí severočeskému městu vládl téměř čtvrtstoletí. V oblasti politického života bychom těžko hledaly s ohledem na život Teplic známější osobnost. Čestným občanem se stal jednohlasně, i když měl v zastupitelstvu své politické odpůrce. „Znal jsem ho jako politického partnera i jako silného politického protivníka. Prožil jsem s ním 10 let intenzivních střetů i spolupráce. Výraznější osobnost v této oblasti ale není,“ vnímal Kuberu například dlouholetý bývalý zastupitel Jiří Řehák.

Pro lázeňské město se stal symbolem. Kubera rovná se Teplice. Politicky zde vyrostl. Postupně se propracoval až na nejvyšší post do Senátu. Přitom ale nikdy nezapomínal na své milované Teplice. Vždy když byla v politických debatách příležitost, tak město jako svoji srdcovku zmiňoval.

Udělení čestného občanství lze vnímat i jako určité poděkování za to, co pro Tepličany tento muž udělal. Nepletl se jim příliš do života. Nebyl to zastánce zákazů, vyhlášky spíše rušil, než aby je přidával. Obyvatele si získal na svou stranu tím, že jim jako první v republice zrušil poplatky za vyvážení popelnic. Jako velký příznivec vůně tabáku podporoval kouření v restauracích. Byl srdcem i duší teplickým patriotem. Dbal nejen o rozvoj města, ale především jeho rozpočet.

Teplice jsou díky němu jedním z mála měst v republice, které hospodaří bez dluhů. Dokázal naslouchat občanům a ti si vždy vážili jeho přímého jednání. Stal se jasným fenoménem Teplic a titul čestný občan mu patří oprávněně. Kdo jiný by tam z takto výrazných osobností poslední doby mohl být než právě Jaroslav Kubera.