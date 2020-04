Myslela si, že udělala dobrou věc. Přitom ohrozila část Teplic

Přes chodníky pásky, všude modré majáky. Vypadalo to na nějakou akci. Policisté z Trnovan museli v minulých dnech na několik hodin uzavřít ulici v okolí svého obvodního oddělení. A to včetně vchodů do panelových domů v blízkosti služebny. Kvůli granátu, který jim v igelitovém pytlíku přinesla starší žena.

„Tady ho máte, našla jsem ho v křoví u obchodu,“ řekla, aniž by tušila, co všechno v tu chvíli hrozilo. Naštěstí se ale neopakoval scénář z Drahan na Prostějovsku, kde se při podobné manipulaci s granátem před deseti lety zranil 17letý muž. Munice mu explodovala v rukou. Skončil v nemocnici na operačním stole. Žena si vůbec v dobré víře neuvědomila, že něco takového hrozilo i v jejím případě. Nenapadlo ji, že jakoukoliv manipulací s granátem neohrožuje pouze sebe, ale také okolí. „Příště už nic takového nesbírejte a raději nám hned zavolejte,“ navedli dotyčnou ke správnému postupu policisté. VIDEO: V sobotu a v neděli vyrazila řada lidí k vodě na Barboru do Oldřichova Přečíst článek › Nebylo to poprvé, co takto nezodpovědně někdo sebral granát ze země. Na služebnu v Proseticích přijel kdysi otec s dcerou. Granát, který vykopali na zahradě, svírala holčina v rukou založenýma do klína. Prý aby při jízdě autem zabránili otřesům. Takovýto hazard rozhodně nikdo nezkoušejte. Při nálezu jakékoliv munice hned zavolejte policii. Ta už si s granátem či nevybuchlou pumou poradí. Stanislav Mixa: Nejlepším lékem je pro mě fotbal Přečíst článek ›

