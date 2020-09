Exploze muničního skladu pyrotechniků v Bílině vyvolala řadu otázek, na které teď hledají odpovědi vyšetřovatelé z Generální inspekce bezpečnostních sborů. Ti musí ukázat prstem na viníka.

Foto: Deník

Bude to ten, kdo naposledy zavíral dveře skladu? Udělal uvnitř chybu při manipulaci s municí. Nebo to odnese někdo z vyšších postů, kdo má na starosti administrativu. Bylo v betonové kobce více materiálu, než dovolují předpisy? Podle kolaudačního protokolu tam mělo být do sta kilo. Experti na výbuchy poukazují na to, že takovou explozi musela způsobit mnohem větší nálož. Proto taková mohutná a ničivá tlaková vlna