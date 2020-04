Muž za volantem smrtícího nákladního auta plného štěrku hrůzný karambol přežil. Po nehodě se psychicky zhroutil. V komentářích pod články a fotografiemi informujících na sociálních sítích o nehodě řada lidí označuje za viníka právě řidiče kamionu. Někteří ho rovnou za to, co udělal, slovně lynčují.

Ano, byla to obrovská tragédie, kterou nelze zlehčovat. Ano, faktem je, že těžké auto narazilo do lidí. Viníka nehody ale musí na základě šetření teprve označit policie. Podle jejího mluvčího Daniela Vítka řidič nákladního auta vjel z dosud nezjištěných příčin do uzavřeného jízdního pruhu, kde v inkriminovanou dobu měnili dělníci svodidla.

Výsledkem jsou tři mrtví a jeden těžce zraněný. Jak se to ale přesně seběhlo, proč řidič jel v uzavřeném pruhu, byl tento řádně označený, stála pracovní auta silničářů správně? Dalo se tragédii zabránit? To je teď předmětem vyšetřování.

Do té doby, než policie označí odpovědnou osobu za tragickou nehodu, je potřeba na řidiče nakladače pohlížet jako na nevinného člověka. Lynčování tedy není v tuto dobu rozhodně na místě. Pokud se skutečně ukáže, že je za smrt dělníků právě on odpovědný a policie zjistí, že udělal chybu, pak jsou kritika a potrestání teprve oprávněné.