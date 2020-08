Paří se za volantem jako okurka ve foliovníku a ještě se usmějí, prostě profíci

Náročnou práci mají v horkých dnech řidiči autobusů a trolejbusů, kteří brázdí ulice sluncem rozpálených měst. Ano, je to profese, kterou si dobrovolně vybrali a věděli, do čeho jdou, takže by si neměli stěžovat. Na druhou stranu si ale trocha toho obdivu určitě zaslouží. Jsou to přeci jen lidi a ne roboti.

Foto: Deník