Parkovací plochy na sídlištích nebyly v osmdesátých letech budovány pro dnešní počty aut. Každá druhá rodina má přinejmenším dvě auta. Někde jde plochy kapacitně navýšit, jsou ale prostory, kde to není možné.

Je proto potřeba se zejména tam chovat ohleduplněji vůči ostatním. Na parkovištích u některých panelových domů na sídlišti v Proseticích v Teplicích nejsou namalované bílé pruhy, které řidiči jasně vymezují, kam se ještě vejde. A toho řada majitelů aut využívá. Třeba na velké ploše u prosetické policejní služebny, kde nechávají přes noc svá auta lidé z Krajní a Rovné ulice, jsou často zabraná jedním autem hned dvě místa.

Zvětšit plochu parkoviště kapacitně vzhledem k okolí není možné. Určitě by zde ale pomohlo, kdyby město nechalo vyznačit bílou barvou jednotlivé „chlívečky“ pro auta. Za předpokladu, že to budou motoristé respektovat, by se sem pak určitě vešlo více aut.