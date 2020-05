Ze strany radnice jistě ušlechtilý krok, který pomůže nejednomu podnikateli. Každá finanční injekce do podnikání pomůže, to je jasné. Pro některé obchodníky totiž byly březen a duben téměř likvidační.

Proč ale? Protože nemysleli na zlou dobu a neudělali si potřebnou rezervu, ze které by mohli právě v takovýchto nepředvídaných situacích nějakou dobu žít. Částečně platit své zaměstnance a udržovat firmu při životě.

Samozřejmě, že se to lehce řekne. Kde jinde ale myslet více na zadní vrátka, než v podnikání, které člověka živí. Mít vytvořený rezervní fond by mělo být pro každého provozovatele restaurace či obchodu jedno ze základních nepsaných pravidel. Nečekaná živelná pohroma, mezi které někteří řadí i dění okolo koronaviru, přichází vždy neplánovaně. Přežijí ti, kteří jsou na to připravení.