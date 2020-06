Do teplického Aquacentra se po nechtěné koronavirové pauze vrátil cvrkot. Pokud se tedy tak dá nazvat „hrstka“ návštěvníků, která si tam může teď vzhledem ke kapacitním omezením od hygieny chodit zaplavat. A případně svézt do vody na skluzavce. Nic jiného totiž v bazénu nesmějí ještě pustit v důsledku opatření nastavených po nedávné virové pandemii.

Foto: Deník

Mnohem úsměvnější je ale ministerstvem zdravotnictví striktní nařízení ohledně roušek. Ty lidé musejí nosit po chodbách až ke hraně bazénu. Do vody mohou bez ní. Je to ale trochu mimo logiku, neboť v bazénu se přeci lidé také navzájem míjejí, potkávají nebo se dostanou z nějakého důvodu do blízkého kontaktu.