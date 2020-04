Rouškovník, roušková pergola či plot. Jenom více takových míst

Karanténa. Omezení v důsledku virové pandemie zasáhlo do životů nás všech. Zpomalili jsme a začínáme hodně přemýšlet sami nad sebou. Většina z nás pochopila, že to základní, co můžeme teď udělat, je být ohleduplní k ostatním – nosit roušku.

Foto: Deník

Protože tím, že chráníme sebe, chráníme i ostatní. A o to tady nyní jde. Pomoci si vzájemně přežít současné šílené podmínky. Překonat letos ne příliš úspěšný začátek jara. Smutná skutečnost, že ne všichni nařízení vlády respektují a roušky ignorují, je dána povahou člověka. Ne každý je ochotný být tolerantní a přizpůsobit se dané situaci. Je to ovšem velká škoda, protože tím si současnou tíživou situaci jen prodlužujeme. Naštěstí ale převažují ti rozumní, a těm patří velké díky. Covid-19 bude za pár let běžnou virózou, říká lékařka Simkovičová ze Střekova Přečíst článek › Roškománie zdaleka ještě nekončí. Naopaks postupem času začíná některé lidi bavit. Vymýšlejí stále nové formy pro distribuci v této době důležitých přikrývek úst. Třeba v nákupním centru Fontána kvůli tomu vyrostl teď rouškovník. Každý si tam může zajít ze stromku zdarma „utrhnout“ svoji látkovou ochranu úst. V Kozlíkách zase mají rouškový plot. Jedna z místních obyvatelek na něj věší doma ušité roušky pro ostatní. V Zabrušanech stojí roušková pergola, kterou obec průběžně doplňuje, aby zajistila přísun ústenek pro své obyvatele. Platí, že každá krize vždy poodhalí charaktery lidí. Ať už jsou kladné, nebo záporné.V tomto koronavirovém období zatím převládají ty kladné. Sousedská výpomoc a tolerance se přizpůsobit v základních opatřeních funguje. A to je dobře. V Duchcově je NEJ fyzikářka. Anketu ČEZ Zlatý Ámos ovládla Jana Doubková Přečíst článek ›

