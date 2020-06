Odpověď není jednoduchá, a podle odborníků ani jednoznačná. Především je potřeba zohlednit, zda jde o okrasný či parkový trávník nebo volnou plochu na louce mezi domy.

Nekompromisní sekání trávníků promění na léto zelené městské prostory v suchá a vyprahlá místa. Nechat sekačky spát v garážích zase vyhovuje teplomilné vegetaci a řada městských zákoutí se tak rázem mění v nevzhledná zarostlá houští, kde se daří klíšťatům. Co s tím?

Obecná rada na to, jak naložit s trávníky ve městech neexistuje. Nelze to udělat ke spokojenosti všech obyvatel. Každopádně by vždy mělo platit pravidlo, sekat trávníky rozvážně a s jasně daným cílem, čeho chci dosáhnout. Zvelebit, ale neuškodit.