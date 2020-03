Na další osud Kozí dráhy mohou sázkové kanceláře pomalu vypsat kurzy. Budou tam opět jezdit vlaky? Nebo vyhrají příznivci cykloturistiky, vytrhají tam koleje a udělají místo nich asfaltovou cestu? Kozina je už několik let bez života a chátrá. Pražci prorůstají stromy a keře, koleje rezavějí. Železniční přejezdy už technicky nevyhovují. Ale stále se o ní mluví.

Foto: Deník

V současné době by mohl být příznivější kurz spíše na oživení vlakové přepravy. Objevil se totiž soukromý dopravce KPT Rail, který o železniční koridor mezi Děčínem a Oldřichovem u Duchcova stojí. Pro místní lidi je to určitě příznivá zpráva. Kozina je pro ně totiž kus místní historie. Bydlí vedle ní a vlaky jsou součástí jejich života. Někteří ji dokonce kdysi využívali jako dopravní prostředek do zaměstnání.